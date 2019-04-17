أميركا تعتمد خريطة تضم الجولان إلى إسرائيل

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نشر المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا، تضم الجولان السوري إلى إسرائيل إسرائيل.
وغرّد غرينبلات على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، بحسب "روسيا اليوم".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، في الـ25 من آذار الماضي، الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف واشنطن "بسيادة" إسرائيل على الجولان السوري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.