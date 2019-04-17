أميركا تعتمد خريطة تضم الجولان إلى إسرائيل

الخليج 365/ بغدادنشر المبعوث الأميركي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، صورة لخريطة محدثة اعتمدتها سلطات بلاده رسميا، تضم الجولان السوري إلى إسرائيل إسرائيل.

وغرّد غرينبلات على "تويتر" قائلا: "مرحبا بالخريطة الجديدة في نظام الخرائط الدولية الخاص بنا، بعد إعلان الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان"، بحسب "روسيا اليوم".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع، في الـ25 من آذار الماضي، الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف واشنطن "بسيادة" إسرائيل على الجولان السوري.





