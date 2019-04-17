انت الان تتابع «سيدة الدموع».. كيف تناولت صحف العالم كارثة نوتردام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حالة من الحسرة تنتاب العالم أجمع، بعد تعرض كاتدرائية "نوتردام" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لحريق هائل، دمر جزءا كبيرا منها، فماذا قالت صحف العالم عن هذه الكارثة؟

"جزء من تاريخنا يحترق" هكذا وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حادثة احتراق كاتدرائية "نوتردام" الواقعة في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وتعد الكاتدرائية التي اكتمل بناؤها في القرن الرابع عشر، أحد المعالم التاريخية والدينية والسياحية الرئيسية للمدينة، حيث تستقبل نحو 14 مليون زائر سنويا، كما شهدت تتويج نابليون بونابرت إمبراطورا عام 1804، وتمكنت من النجاة من أحداث الثورة الفرنسية، وحربين عالميتين مات فيهما عشرات الملايين من البشر، إلا أنها لم تصمد أمام الحريق الهائل الذي دمر برجها المدبب، الذي كان أبرز ملامحها، فكيف تناولت صحف العالم هذه الواقعة؟

الصحف الفرنسية: كارثة تضرب "سيدة الدموع" احتلت الكارثة المانشيتات الرئيسية لكبرى الصحف الفرنسية، التي حملت عناوين عاطفية في صفحاتها الأولى، مثل صحيفة "لا كروا" التي حملت عنوان "قلبنا احترق"، على خلفية لصورة توثق انهيار برج الكاتدرائية. في الوقت نفسه حملت الصفحة الأولى لصحيفة "لو باريزيان" اليومية،

الصحف الفرنسية: كارثة تضرب "سيدة الدموع"

احتلت الكارثة المانشيتات الرئيسية لكبرى الصحف الفرنسية، التي حملت عناوين عاطفية في صفحاتها الأولى، مثل صحيفة "لا كروا" التي حملت عنوان "قلبنا احترق"، على خلفية لصورة توثق انهيار برج الكاتدرائية.

في الوقت نفسه حملت الصفحة الأولى لصحيفة "لو باريزيان" اليومية، عنوان "سيدة الدموع" في إشارة إلى كاتدرائية نوتردام، التي تعني بالعربية "سيدة باريس".

ومن جانبها ركزت صحيفة "ليبراسيون" على التلاعب اللفظي باسم "نوتردام"، وحولت الجزء الثاني منها إلى كلمة "دراما" بالفرنسية، ليصبح العنوان "درامتنا".

واختارت "لو فيجارو" أقدم صحيفة يومية في فرنسا، عنوان "الكارثة تضرب نوتردام باريس" على صفحتها الأولى، وغردت كاميل ليكويت، الصحفية في "لو فيجارو"، صورة الصحيفة باقتباس من رواية "أحدب نوتردام" للكاتب الفرنسي الشهير فيكتور هوجو، قائلة "إن هذا الألم لا يهرم أبدا، فقد تبيض ثياب الحداد وتهترئ، ولكن يبقى سواد القلب".

الجارديان: مصير مجهول لكنوز "نوتردام"

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الكاتدرائية التي يبلغ عمرها 850 عاما، كانت تضم مئات الأعمال الفنية التي لا تقدر بثمن من التماثيل والآثار الدينية.

بعد احتراقها..ماذا تعرف عن كاتدرائية نوتردام بباريس؟

أضافت أن المبنى نفسه يمثل عنصرا معماريا فريدا، بالإضافة للآلات الموسيقية والتماثيل والأشغال الخشبية والآثار الدينية، بداية من آلة "الأورج" الموسيقية، التي تتكون من 8 آلاف أنبوب وصولا إلى تمثال النحت نيكولاس كوستو.

وكان وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، قد غرد بصورة توضح عمليات الإخلاء، وقالت عمدة باريس آن هيدالجو، إنه تم إنقاذ العديد من الأعمال الفنية والآثار الدينية، لكن مصير العديد من العناصر الأخرى ما زال غير معروف.

بلومبرج: السلطات تقيم الأضرار في مبنى الكاتدرائية

تناولت شبكة "بلومبرج" البريطانية، حالة مبنى الكاتدرائية، حيث قالت إن السلطات الفرنسية بدأت في تقييم مدى استقرار مبنى الكاتدرائية بعد أن تسبب الحريق في أضرار بالغة بأجزاء كبيرة من المبنى.

وقال نائب وزير الداخلية لوران نونيز في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد زيارته للمبنى "لقد تغلبنا على خطر الحريق الآن، الأمر أصبح يتعلق بالمبنى نفسه".

وأشارت "بلومبرج" إلى أنه في الوقت الذي استمر فيه رجال الإطفاء في رش المياه على الجانب الجنوبي من المبنى لمنع تجدد اشتعال النيران، أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالكاتدرائية ، وقامت بدوريات مع الجيش في المنطقة.

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وذكر نونيز أن الخبراء اجتمعوا فى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى، لتحديد ما إذا كان هيكل المبنى مستقرا، وما إذا كان رجال الإطفاء يمكنهم الآن العمل من الداخل لتبريد المبنى.

التايم: الحريق العمدي مستبعد

نقلت مجلة "التايم" الأمريكية عن عدد من وسائل الإعلام المحلية، قولها إن الحريق من الممكن أن يكون اندلع بسبب بمشروع ترميم برج الكاتدرائية.

وقالت النيابة العامة في باريس إنها تعاملت مع الحريق باعتباره حادثًا واستبعدت اندلاع الحريق بشكل متعمد، أو بسبب حادث إرهابي، مضيفة أنه تم إخلاء معظم الأعمال الفنية في المبنى.

نيويورك تايمز: الحزن يضرب باريس

"فرنسا تحترق الآن"، هكذا وصفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الوضع في العاصمة الفرنسية باريس، مع اندلاع النيران في كاتدرائية "نوتردام".

وأشارت الصحيفة إلى أن الكارثة تختلف عن الكوارث الأخرى التي ضربت دولا أخرى، مثل حريق برج "جرينفيل" في لندن، أو انهيار جسر في جنوة الإيطالية، أو احتراق المتحف الوطني في البرازي، وهي الحوادث التي كشفت عن نوع من الإهمال الحكومي، أو جشع الشركات الخاصة.

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لكن الأمر في حادثة كاتدرائية "نوتردام" كان مختلفا، حيث لم يمت أحد، فكان هناك نوع مختلف من الكوارث، لا تقل صدمة عنها، ولكنها تتعلق أكثر بالجمال والروح والرمزية، وفقا للصحيفة.

وأضافت أن الكاتدرائية التي بدأ بناؤها خلال القرن الثاني عشر، ويزورها حوالي 13 مليون شخص سنويًا، تعد أكبر نقطة جذب معمارية في باريس، حيث تعتبر علامة المدينة القديمة، التي شهدت على تاريخ باريس.

وقالت "نيويورك تايمز"، إن "اللحظة التي انهار فيها البرج المدبب للكاتدرائية، انهارت معها كل اللحظات التاريخية التي وقف شاهدا عليها".

واشنطن بوست: التبرعات تنهال على باريس لترميم "نوتردام"

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن سقف الكاتدرائية التي كانت المعلم الأهم في العاصمة باريس، تدمر بالكامل، وهو الأمر الذي دفع ماكرون إلى التأكيد في كلمة له عقب الحادث "أقول لكم هذه الليلة رسميا: سنعيد بناء هذه الكاتدرائية".

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولون الفرنسيون خططوا لإطلاق حملة تبرعات وطنية لإعادة بناء الكاتدرائية، وأعلن رجل الأعمال الفرنسي فرانسوا هنري بينولت أن عائلته ستتبرع بحوالي 113 مليون دولار لهذا الجهد.

100 مليون يورو من زوج سلمى حايك لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

بعدها بساعات، تعهدت عائلة برنارد أرنو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أل في أم أش" المالكة لماركة الملابس الفاخرة "لوي فيتون"، بتقديم تبرعات بقيمة 226 مليون دولار.

وفي صباح اليوم الثلاثاء، طرحت عمدة باريس آن هيدالجو، فكرة عقد "مؤتمر المانحين الدوليين" الذي يجمع المتبرعين وخبراء الترميم في باريس لجمع الأموال لإعادة بناء "نوتردام"، الأمر الذي قد يستغرق عقودا، وفقا لأحد الخبراء.