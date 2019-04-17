انت الان تتابع إخماد حريق كاتدرائية نوتردام في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الحريق الضخم في كاتدرائية نوتردام بباريس أصبح تحت السيطرة، وقال وكيل وزارة الداخلية لقناة "بي.إف.إم" التليفزيونية الفرنسية لوران نونيز، إن الخطوة التالية هي تحديد مدى تأثر مبنى الكاتدرائية بالنيران. وأضاف نونيز أن المهندسين المعماريين والخبراء سوف يناقشون كيفية استمرار عمل رجال الإطفاء صباح اليوم الثلاثاء، وما إذا كانت الكاتدرائية مستقرة، فيما لا يزال نحو 100 فرد من رجال الإطفاء يتواجدون في موقع الحادث حتى الآن.

وأعلنت سلطات الإطفاء إصابة اثنين من رجالها أثناء السيطرة على الحريق، وذكرت وكالة "فرانس برس" أن هيئة إطفاء الحريق في باريس أعلنت إخماد الحريق بالكامل بعد حوالي 15 ساعة من نشوبه. وأمضى نحو 500 رجل إطفاء ساعات عدة في محاولة إخماد الحريق الضخم الذي اندلع مساء الاثنين في كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية،