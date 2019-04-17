6 انعكاسات خطيرة للحرس الثوري بعد قرار واشنطن بادراجة في قائمة الارهاب

يواجه الحرس الثوري ستة انعكاسات خطيرة بعد قرار واشنطن في إدراجه في قائمة الارهاب دخوله حيز التنفيذ يوم امس الاول.

وقالت تقارير إن هذا القرار سيكون له 6 انعكاسات خطيرة فورية على نظام الملالي تتضمن ما يلي:

1

وضع نظام الملالي في موقع دفاعي، حيث يضعف بشدة معنويات قوات الحرس والقوات العاملة لها بالوكالة.

2

يساعد هذا التصنيف في تجفيف الموارد المالية لمجاميع الميليشيات التي درّبتها وموّلتها قوات الحرس.

3

Advertisements

تصنيف الحرس الثوري إرهابيا يعزز معنويات المواطنين الإيرانيين، كون قواته هي القوة الرئيسية في قمع ونهب ثرواتهم.

4

يمنح هذا التصنيف أكثرالأدلة للإدارة الأميركية لمحاكمة الأميركيين الذين يدعمون النظام الإيراني ماديًا.

5

ستنظر الشركات الأوروبية الآن مخاطر التعامل مع الحرس الثوري قبل أي تجارة أو استثمار مرة أخرى معه، لأن أطراف تعاملها في إيران من المحتمل أن يكون من أعضاء قوات الحرس أو المؤسسات التابعة لها قوات الحرس التي تسيطر على أكثر من نصف الاقتصاد الإيراني.

6

تصنيف قوات الحرس وجّه ضربة فادحة لجهاز الإرهاب للنظام الإيراني ويرسل إشارة قوية إلى أن الإرهابيين يجب أن يدفعوا ثمناً باهظاً.