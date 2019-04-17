شرطة فنلندا تحتجز أعضاء من طاقم طائرة قطرية في حالة سكر

في فعل فاضح جديد يزيد من السمعة السيئة لطيران الخطوط الجوية القطرية التابعة لنظام الدوحة، احتجزت الشرطة الفنلندية بمطار هلسنكي، اثنين من أعضاء طاقم طائرة قطرية، كانا تحت تأثير الخمر بينما كانت الرحلة على وشك الإقلاع من مدرج المطار، وفقا لقطر يلكيس.

وأعلنت الشرطة الفنلندية، الثلاثاء، أنها تحقق في قضية تخص الخطوط الجوية القطرية، حيث تشتبه في أن مراقب إحدى الطائرات ومضيف على متن نفس الرحلة صعدا إلى الطائرة في حالة سُكر.

وقالت الشرطة إنها كانت تتابع تقريرًا تم تقديمه في الساعة 8:28 صباح الثلاثاء، بينما كانت الطائرة في مدرج المطار في مطار هلسنكي، حيث أشار ضباط من إدارة شرطة إيتا - أوسيما إلى أنهم تلقوا تقريرًا بأن اثنين من أعضاء طاقم الطائرة كانا تحت تأثير الخمر بينما كانت الرحلة على وشك الإقلاع.

من جهتها، قالت شركة المطارات Finavia على موقعها على الإنترنت إن الرحلة ستغادر هلسنكي الساعة 9.50 صباحًا متجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لكنها تأخرت وستغادر في الساعة 10:00 من مساء الثلاثاء.

لكن مدير العلاقات العامة في شركة فين إير، بافيت دالكفيست، قال إن الشركة لن تعلق على القضية، لأنها تتعلق بمشغل الخطوط الجوية القطرية، في إشارة إلى أن الشركة القطرية هي صاحبة المسؤولية الكاملة عن سلوكيات العاملين فيها.

سلوكيات موظفي طيران الحمدين بصعودهم إلى الطائرة بمطار هلسنكي في حالة سكر متجاهلين أرواح الركاب، يشير إلى أن الخطوط الجوية القطرية لا تهتم بقواعد السلامة الجوية التي ينص عليها الاتحاد الدولي للطيران.

وشهدت الخطوط الجوية القطرية عزوفا كبيرا عن رحلات الطيران، بسبب انعدام الرقابة، وعدم قدرة نظام الدوحة على إحكام سيطرته على موظفي الشركة.

واعترفت الشركة القطرية أن العام الأخير كان الأصعب لها على مدى العشرين عاما الأخيرة، إذ تم وقف الخطوط من الطيران إلى 18 مدينة في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كما خسرت الخطوط القطرية 11% من شبكة رحلاتها، وهي رحلات تمر فوق أجواء دول خليجية مقاطعة لدولة قطر، حيث كانت مخصصة للمسافات الطويلة التي تشكل مصدر إيرادات مهما للناقلة القطرية.

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وفي شهر مارس الماضي، تسببت طائرة قطرية كانت متجهة إلى فيتنام، في انتشار الرعب بين ركابها، حيث كانوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، حيث اتخذت مسارًا خاطئًا، بعدما فقد قائدها السيطرة.

وقبل ذلك بشهر تقريبا وبالتحديد في فبراير الماضي، تعرضت طائرة تابعة لخطوط الحمدين الجوية إلى حادث مروع كاد أن يودي بحياة جميع المسافرين على متن الرحلة الجوية رقم 1409، التي كانت متجهة من العاصمة القطرية الدوحة إلى العاصمة النيجيرية لاغوس.

كما تتعرض الخطوط الجوية القطرية، للعديد من الانتقادات، فبخلاف عدم اهتمامها بسلامة الركاب، تلاحقها اتهامات بسبب قلة جودة الخدمات التي تقدمها إضافة إلى الانتهاكات ضد المسافرين، الذين أشاروا إلى سوء معاملة الشركة، خاصة لركاب الدرجة الاقتصادية، معتبرين أن تركيزها ينصب فقط على خدمة ركاب درجة رجال الأعمال.

وفي شهر مارس الماضي، أثار تأخر إحدى رحلات الخطوط الجوية القطرية من مدينة بيرث الأسترالية إلى الدوحة لأكثر من ثماني ساعات سخط المسافرين، الذين عبروا عن غضبهم، في ظل رفض الشركة دفع تعويضات لهم.

ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يشتكي فيها الركاب من سوء خدمات شركة الطيران القطرية، بل سبقتها العديد من الشكاوى، ففي ديسمبر 2017 خطط مئات الركاب لمقاضاة الخطوط الجوية القطرية بعد تأجيل رحلاتهم من أدنبرة لمدة يومين تقريبا، بعد أن اعترفت الشركة بوجود "اضطراب كبير".

وفي شهر أكتوبر الماضي، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من الركاب يفترشون الأرض أمام الطائرات القطرية بمطار الدوحة، وانتقد أحدهم في الفيديو سوء الأوضاع داخل المطار، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين هناك، وعدم انتظام مواعيد رحلاتهم.

وفي يناير الماضي كشف "موقع EIN Press wire" الأمريكي أن موظفي الخطوط الجوية القطرية انتهكوا حقوق أحد المسافرين المسنين، مما تسبب في تدهور حالته الصحية وتعرضه للخطر، في تعارض كبير لما تروج له الناقل القطري على أنه يقدم أفضل خدمة لمسافريه.