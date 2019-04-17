صحفي مصري يفضح أمير قطر

تتواصل التحركات المصرية لكشف وإفساد مخططات دويلة الحمدين الخبيثة ومحاولاتها الفاشلة لتصعيد الإخوان في مصر، إذ كشف الصحفي المصري هيثم طوالة، رئيس جبهة شباب الصحفيين بالقاهرة، أن تميم العار رصد مبلغا ضخما يقارب 100 مليون دولار، من أجل تشويه التعديلات الدستورية.

وفي تصريحات صحافية أشار طوالة إلى أن أبواق تميم والقنوات المشبوهة كالجزيرة القطرية وفروعها والشرق ومكملين والحوار والغد العربي ووطن، ومن على شاكلتهم في الخيانة والعمالة، تلقوا أموال من حكومة الدوحة، من أجل تركيز هجومهم على التعديلات الدستورية في مصر، وتشويهها لمحاولة إفشال تجديد فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدما أحبط المشروع القطري في القاهرة عام 2013.

وأضاف طوالة في تصريحات أن المنابر الإعلامية ذات السمعة السيئة والمدعومة من نظام الحمدين تسعى إلى تشويه مصر، وتصدير صورة غير حقيقية عن الأوضاع المستقرة في البلاد.

وتابع أنهم شكلوا فريق عمل من العملاء والخونة والمتآمرين على البلاد بقيادة أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، وجمال الجمل، وأحمد العربي، ودعاء حسن، زوجة أيمن نور، لنشر الفتن وبث الأكاذيب المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبين الصحفي المصري أنهم حاولوا من خلال صفحات وهمية بأسماء شخصيات عامة من نجوم الفن والرياضة، استقطاب الشباب المصري في محاولة يائسة وبائسة، لضرب التعديلات الدستورية التي تحظى بتأييد شعبي كبير من المصريين، والذين لديهم وعي كبير بأهمية هذه التعديلات في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن، في ظل المخططات القطرية الخبيثة التي تحاك ضد الدول العربية.

وأشار رئيس الجبهة إلى أن الخروج بكثافة إلى صناديق الاقتراع في أيام الاستفتاء، ستقضي على ذيول الجماعة الإرهابية المدعومة من الدوحة.

يذكر أن الأمن المصري أعلن منذ أيام، إحباط مخطط إرهابي يديره التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، عبر كتائب إلكترونية تتم إدارتها في قطر وتنفذها مجموعات بالقاهرة تحت مسمى "بلاك إنفورميشن"، تستهدف إحداث الفوضى في مصر ومحاولة إفشال التعديلات الدستورية المرتقبة.

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وذكرت مصادر أمنية أن من يدير هذا المخطط قيادات إخوانية وقطرية، على رأسهم الهارب أيمن أحمد عبدالغني، زوج ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وعزام سلطان التميمي نائب أمين عام التنظيم الدولي في أوروبا، الذي واصل تفعيل الكتائب الإلكترونية، ومتابعة دورها ونقل توصيات التنظيم الدولي لها.

واتهمت المصادر أحد أقارب أمير قطر تميم بن حمد، بأنه الممول الأكبر للكتائب واللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويدير آلاف الحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المنطقة العربية وخارجها، وحاصل على بكالوريوس في علوم الطيران، منوهة بأنه يعد الممول الأبرز لتلك الكتائب.

وأشارت إلى أن مستشاري تلك اللجان إعلاميين تابعين للإخوان، وعلى رأسهم حمزة زوبع، الأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة المنحل وعضو الجماعة الإرهابية، وهو مقدم برامج تلفزيونية تبث من تركيا عبر قنوات "مكملين" و "الشرق"، وضيف دائم على القنوات القطرية.

وذكر الأمن المصري، في بيان إعلامي، أن الخلايا الإلكترونية تعمل من داخل شركات حقيقتها ذات طابع تجاري، ومن الباطن تعمل كدعم تقني للجان الإلكترونية، وتم رصدها عبر نشاط تلك الشركات التي تتلقى تحويلات مالية غطاء بيع وشراء تجاري بوساطة أشخاص آخرين بالقاهرة والدلتا، وتحديدا بمحافظات كفر الشيخ والغربية والشرقية والدقهلية والإسماعيلية.

وأقر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات، واختيار الرئيس نائبا أو أكثر، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم "مجلس الشيوخ".

وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات، حيث تقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.