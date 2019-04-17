شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يستخدم الفيتو ضد قرار للكونغرس بشأن التحالف في اليمن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365"أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب استخدم حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يقودها تحالف دعم الشرعية في اليمن.
ووصف ترمب قرار الكونغرس بأنه «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية».
وأضاف ترمب أن الدعم الأمريكي ضروري لـ«حماية أمن أكثر من 80 ألف أمريكي يعيشون في بعض دول التحالف التي كانت عرضة لهجمات الحوثيين من اليمن».
من جهته، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن تأكيد الرئيس ترمب على الدعم للتحالف في اليمن إشارة إيجابية استراتيجية، وفي الوقت المناسب.
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