شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يتلقى ضربة جديدة فى إسطنبول.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النظام التركى، وبالتحديد حزب العدالة والتنمية التركى الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ضربة كبرى عندما خرج أهالى مدينة إسطنبول لتأييد المرشح المعارض الفائز فى انتخابات البلديات التركية فى إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وقالت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، إن جماهير إسطنبول استقبلت مرشح حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي فاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات التي أجريت فى 31 مارس الماضى، بتظاهرات مؤيدة له في شوارع المدينة.

وأضافت الصحيفة التركية المعارضة أنه خلال طواف إمام أوغلو في شوارع وأحياء إسطنبول، على متن حافلة ليلقى السلام على مؤيديه، هتف المواطنون: كل شىء سيكون جميلًا أكرم، فرد إمام أوغلو: بالضبط، سيكون كذلك.

