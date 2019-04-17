مصراوي - كتب- محمد عبدالناصر: ينتهي غدا الخميس سحب كراسات شروط حجز 2108 قطع أراض بمشروع "الإسكان الاجتماعي"، بمساحات تتراوح بين 209 و287 مترًا، بنظام القرعة العلنية في 8 مدن جديدة. وينشر مصراوي أماكن قطع الأراضي المطروحة وسعر المتر في كل مدينة وطريقة يداد ثمن قطعة الأرض. أماكن الأراضي: Advertisements - 425 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، بسعر 1425 جنيهًا للمتر في المجاورة 1 و4، و1250 جنيهًا في المجاورة 2. - 200 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، بسعر 1550 جنيهًا للمتر. - 500 قطعة بمدينة السادات، بسعر موحد للمتر 1185 جنيهًا. - 200 قطعة...

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كانت هذه تفاصيل خبر المتر يبدأ بـ725 جنيهًا.. غدًا آخر موعد لحجز أراضي الإسكان في 8 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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