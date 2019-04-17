علقت النائبة الديمقراطية إلهان عمر، على إستخدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن، مشددة على أن "هذا يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر بما في ذلك الأطفال، ويقوض مكانة الولايات المتحدة في العالم"، مؤكدة "أنها ضرورة أخلاقية أن يتخطى الكونغرس هذا الفيتو".
وكان ترامب اعتبر أن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر عمر عن إستخدام ترامب للفيتو لانهاء مشاركة واشنطن في حرب اليمن: يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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