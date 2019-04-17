عمر عن إستخدام ترامب للفيتو لانهاء مشاركة واشنطن في حرب اليمن: يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر

علقت النائبة الديمقراطية ​إلهان عمر​، على إستخدام الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​حق النقض​ ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة ​واشنطن​ في حرب التحالف بقيادة السعودية في ​اليمن​، مشددة على أن "هذا يعرض حياة ملايين اليمنيين للخطر بما في ذلك الأطفال، ويقوض مكانة ​الولايات المتحدة​ في العالم"، مؤكدة "أنها ضرورة أخلاقية أن يتخطى ​الكونغرس​ هذا الفيتو".

وكان ترامب اعتبر أن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".