القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يقيادة حفتر تدين استهداف المدنيين

دانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير ​خليفة حفتر​، استهداف المدنيين ب​صواريخ​ غراد بشكل عشوائي على أحياء متفرقة ب​طرابلس​ من قبل المليشيات المسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكدت "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية". وأضافت أن "القيادة العامة تدين هذه الإعمال الإرهابية وتتوعد بمحاسبة مرتكبيها وهم معروفين لدينا بالأسماء".