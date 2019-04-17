مصادر "الأخبار": المبادرة الروسية لعودة النازحين متوقفة حالياً

تحدثت مصادر سياسية مطلعة في حديث إلى "​الأخبار​" عن العلاقة العضوية بين المبادرة الروسية في شأن ​النازحين​ وعودة ​سوريا​ إلى ​الجامعة العربية​.

ولفتت هذه الأوساط إلى ان المبادرة الروسية لعودة النازحين متوقفة حالياً، ولن يكتب لها النجاح، شارحة أن ​روسيا​ قدمت مبادرتها التي تلقفها ​لبنان​ بطبيعة الحال، لأنها شكلت له مخرجاً لهذه الأزمة بعدما سدّت أمامه أبواب الحلول الدولية التي كانت ترفض عودة النازحين إلى سوريا إلا تحت مظلة أمنية آمنة.