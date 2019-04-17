تحدثت مصادر سياسية مطلعة في حديث إلى "الأخبار" عن العلاقة العضوية بين المبادرة الروسية في شأن النازحين وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
ولفتت هذه الأوساط إلى ان المبادرة الروسية لعودة النازحين متوقفة حالياً، ولن يكتب لها النجاح، شارحة أن روسيا قدمت مبادرتها التي تلقفها لبنان بطبيعة الحال، لأنها شكلت له مخرجاً لهذه الأزمة بعدما سدّت أمامه أبواب الحلول الدولية التي كانت ترفض عودة النازحين إلى سوريا إلا تحت مظلة أمنية آمنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "الأخبار": المبادرة الروسية لعودة النازحين متوقفة حالياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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