أنطوان نصرالله لنديم الجميل: خبرك سيدنا عن فقر المؤمنين بالرعايا؟

رد المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على النائب ​نديم الجميل​، قائلا: "وخبرك سيدنا عن فقر المؤمنين بالرعايا... وعن الكنائس المهدمة ويلي عم تتعمر... وعن مريم يلي عم بتفكر تهرب ابنها وتهاجر خوفا من احلامكم ومشاريعكم و​الفقر​ يلي بدق باب بيتها.. او قلك بامرك يا شيخ كون بواب المطرانية ما تنفتح الا قدام ​الاغنياء​ والمسؤولين؟".

وكان الجميل قد أشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "زرت اليوم سيدنا مطران ​بولس مطر​، واقترحت عليه أن تساهم كنائس ​بيروت​ عبر عطاءات المؤمنين هذا الاحد، بإعادة إعمار ​كاتدرائية نوتردام​ في ​باريس​، تعبيراً منا عن تقدير سيدتنا ​مريم العذراء​ وحفاظاً على إرث تاريخي مسيحي ونظراً للعلاقات الفرنسية اللبنانية المميّزة".