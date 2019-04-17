أنطوان نصرالله لنديم الجميل: خبرك سيدنا عن فقر المؤمنين بالرعايا؟

رد المحامي أنطوان نصرالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على النائب نديم الجميل، قائلا: "وخبرك سيدنا عن فقر المؤمنين بالرعايا... وعن الكنائس المهدمة ويلي عم تتعمر... وعن مريم يلي عم بتفكر تهرب ابنها وتهاجر خوفا من احلامكم ومشاريعكم والفقر يلي بدق باب بيتها.. او قلك بامرك يا شيخ كون بواب المطرانية ما تنفتح الا قدام الاغنياء والمسؤولين؟".
وكان الجميل قد أشار في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى انه "زرت اليوم سيدنا مطران بولس مطر، واقترحت عليه أن تساهم كنائس بيروت عبر عطاءات المؤمنين هذا الاحد، بإعادة إعمار كاتدرائية نوتردام في باريس، تعبيراً منا عن تقدير سيدتنا مريم العذراء وحفاظاً على إرث تاريخي مسيحي ونظراً للعلاقات الفرنسية اللبنانية المميّزة".
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