رفع الحادث المروري على اوتوستراد الدورة- الكرنتينا والسير الى تحسن

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ عن رفع الحادث المروري على اوتوستراد ​الدورة​ باتجاه ​الكرنتينا​، مشيرة الى أن السير الى تحسن تدريجي. يذكر أن تصادما وقع بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد الدورة الاضرار مادية.

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