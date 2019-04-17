الأسمر: نرفض اي مس برواتب الموظفين ولن نسكت عن هذا الواقع

أشار رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ إلى أن "هناك معلومات أكيدة ومتداولة حول تخفيض الرواتب"، معتبرا ان "الملفت في الأمر انه لا يوجد تركيز على واقع ​الفساد​ الذي اوصل الامور الى ما هي عليه اليوم".

وفي حديث إذاعي راى الأسمر انه "من المفترض ان تبدأ المحاسبة من موضوع التهرب الضريبي، ولكن نجدهم يستسهلون الاتجاه نحو ​القطاع العام​ الذي يعاني من نقص في موارده البشرية"

وشدد الأسمر على أننا "نرفض اي مس برواتب الموظفين او المعاشات التقاعدية ولن نسكت عن هذا الواقع وما نراه في الشارع هو مجرد بداية".