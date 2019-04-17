الأخبار: منع أحد المدعين العامين عن العمل لعلاقته بسماسرة قضائيين

علمت "الأخبار" ان أحد المدعين العامين في جبل لبنان، أبلغ من قبل رؤسائه، بالتوقف عن تلقّي الاتصالات بشأن التحقيقات أو إعطاء إشارات في أي ملف قضائي.
وعلمت أن القاضي المذكور خضع للتحقيق أمام هيئة التفتيش القضائي بشأن علاقته بأحد السماسرة القضائيين الذين أوقفهم فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولم يصدر بعد قرار عن وزير العدل بكفّ يد القاضي المذكور.
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