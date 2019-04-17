الأخبار: منع أحد المدعين العامين عن العمل لعلاقته بسماسرة قضائيين

علمت "​الأخبار​" ان أحد المدعين العامين في ​جبل لبنان​، أبلغ من قبل رؤسائه، بالتوقف عن تلقّي الاتصالات بشأن التحقيقات أو إعطاء إشارات في أي ملف قضائي.

وعلمت أن القاضي المذكور خضع للتحقيق أمام ​هيئة التفتيش القضائي​ بشأن علاقته بأحد السماسرة القضائيين الذين أوقفهم فرع المعلومات في ​قوى الأمن الداخلي​. ولم يصدر بعد قرار عن وزير ​العدل​ بكفّ يد القاضي المذكور.