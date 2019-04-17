نفّذ جهاز مكافحة التهريب في إدارة حصر ​التبغ​ والتنباك اللبنانية "​الريجي​" عمليات ضبط منتجات مهرّبة من مختلف الأنواع، في إطار حملته المتواصلة لمكافحة الإتجار غير المشروع. وفي هذا الإطار، دهمت دوريات الجهاز مستودعاً لتزوير السيجار ، وصادرت كامل الكمية مع الملصقات الخاصة بالتزوير. كذلك دهم عناصر الجهاز محلاً لبيع الألبسة وضبط في داخله كميات من ​السجائر الإلكترونية​ . وضبط الجهاز في اليومين المنصرمين سيارات لنقل كميات من المعسّل المزوّر، وكميات كبيرة من سيجارة "هيتس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" نفذ عمليات ضبط منتجات مهرّبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.