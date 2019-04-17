النشرة: التزام مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في النبطية بالاضراب

أفاد مراسل "​النشرة​" في النبطية بأن مختلف القطاعات الرسمية والخاصة في ​مدينة النبطية​ لبت الدعوة للاضراب الذي شمل المؤسسات الرسمية وتوقف التدريس في ​المدارس الرسمية​ و​الادارات العامة​ والثانويات و​الجامعات​ و​المدارس الخاصة​ في المدينة ، كما عم الاضراب مختلف البلديات والاتحادات البلدية ورفعت في المدينة يافطة " لا تسرقوا الموظف حتى لا يسرق المواطن ".

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