اصدر رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ مذكرة إدارية قضت باقفال ​الادارات العامة​ والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد العمل يوم الأربعاء الواقع فيه 1 أيار 2019، وذلك بمناسبة عيد العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري أصدر مذكرة بإقفال كافة الإدارات في 1 أيار بمناسبة عيد العمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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