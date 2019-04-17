شامل روكز لـ"النشرة": نتفهم غضب العسكريين المتقاعدين ولكننا نعارض قطع الطرقات

أشار النائب في تكتل "​لبنان القوي​" ​شامل روكز​ الى أن الحديث عن قرار بتخفيض ​الرواتب والاجور​ وخصوصًا رواتب ​العسكريين المتقاعدين​ لا يزال مجرّد كلام يتردد في الاعلام، لافتا الى ان اي حديث جدي في هذا الموضوع او سواه يبدأ عندما يُطرح مشروع ​الموازنة​ على ​الحكومة​ ليتبين عندها الموارد المحدّدة لخفض العجز، موضحا ان النقاشات بخصوص هذه الموارد ستتركز في ​مجلس النواب​.

ولفت روكز في حديث لـ"النشرة" الى التفهّم التامّ لغضب العسكريين المتقاعدين، وان كنت أعارض ​قطع الطرقات​ لا سيّما وان عددا منهم زارني في المكتب في مجلس النواب وأكدت لهم انني سأكون الى جانبهم في هذا الموضوع. وقال: "أما حديث البعض عن رواتب مضخّمة لهؤلاء وانّهم سبب المشكلة الماليّة، فهي عبارة عن اشاعات كبيرة، فمن يطلع حقيقة على ما يتقاضاه العسكريون من راتب تقاعدي وهو اصلا من محسومات كل فترة خدمته، يكتشف انهم لا يأخذون الا حقوقهم، خاصة وان الرواتب تأتيهم من ​صندوق التعاضد​ الخاص بهم وليس من جيب الدولة، وبالتالي ليس العسكر من ينهبون الدولة كما يسوّق البعض، بل من يتمادى بنهب وتدمير مؤسساتها"، مؤكدا ان من دفع دمه ثمنا خلال فترة خدمته لن نسمح بأن يدفع أيضا الثمن من جيبه بعد تقاعده.

وأقرّ روكز بوجود أزمة اقتصاديّة كبيرة وضخمة والمفترض العمل على تخفيض عجز الموازنة، ولكن يجب ان يحصل ذلك باللجوء الى وقف مزاريب الهدر الاساسيّة المتمثّلة بالمرفأ وشركات الطيران والمباني المستأجرة من قبل الدولة ومن عدم جباية الاموال العائدة من املاك الدولة، لافتا الى ان هذه وغيرها من موارد التمويل قادرة على خفض العجز. واضاف: "علينا التنبّه جيدا من الانتقال من أزمة اقتصاديّة الى أزمة اجتماعيّة كبرى في حال الاصرار على تدفيع المواطنين الثمن".

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وردا على سؤال، اعتبر روكز ان ​النازحين السوريين​ يتحمّلون جزءا كبيرا من الازمة الاقتصاديّة الراهنة، سواء من خلال مصروفهم من ​الكهرباء​ او الفاتورة الصحيّة او ​المياه​ او ​المدارس​ و​التلوث​، وقال: "صحيح أن هناك بعض المساعدات الدوليّة التي تصلنا لكنها غير كافية على الاطلاق مقارنة بالضغط الكبير الموجود، معتبرا ان نسبة ​البطالة​ الهائلة التي يرزح تحتها ​اللبنانيون​ هي بسبب مزاحمة اليد العاملة السوريّة".

ورأى روكز ان الافق غير مقفل وهناك امكانيّة للخروج من الازمة في حال اتّخاذ الاجراءات الصحيحة وليس محاولة فرض حلّ من جيوب الفقراء، لافتا الى انّ الموسم السياحي يبدو واعدا، كما ان هناك عملية اعادة اعمار ​سوريا​ واموال "سيدر" وكلها عوامل قد تساعد بانتشالنا مما نحن فيه.

وعمّا اذا كان يؤيد طرح وزير المال خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين، قال روكز: "الأجدى الالتفات الى من ينهبون الدولة، فالراتب الذي يتقاضاه النائب لا يكفيه لتسديد رواتب مساعديه ومستشاريه للقيام بالمهام المطلوبة منه. وبالتالي الافضل لرجال الاعمال من النواب ألاّ يزايدوا في هذا الموضوع، لانّ قسما كبيرا من النواب يتفرّغ لعمله التشريعي".