ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 500 ليرة والديزل 100 ليرة وانخفاض الغاز 300 ليرة

إرتفع سعر صفيحتي ​البنزين​ 98 و95 اوكتان 500 ليرة والديزل 100 ليرة، وانخفض سعر قارورة ​الغاز​ 300 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشكل التالي: - بنزين 95 أوكتان: 26300 ليرة Advertisements - بنزين 98 أوكتان: 27000 ليرة - ديزل: 18300 ليرة - الغاز: 14700 ليرة

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