نائب رئيس وزراء إيطاليا: خطر وجود إرهابيين على قوارب المهاجرين مؤكد

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالي ​لويجي دي مايو​ أن "موانئنا ستظل مغلقة أمام ​المهاجرين​ بسبب الأوضاع في ​ليبيا​"، مشيرا الى أن "خطر وجود إرهابيين على قوارب المهاجرين أصبح مؤكدا". وكان دي ماية، رأى في تصريح لصحيفة "كورييري ديلّا سيرا"، يوم أمس أن "إغلاق الموانئ أمام المهاجرين لا يكفي لصد تدفقات ​الهجرة​، مبينا أن "إغلاق الموانئ مجرد إجراء عرضي، أثبت فعاليته في بعض الحالات التي اضطررنا فيها إلى هز ​الاتحاد الأوروبي​، لكنه يبقى أمراً عرضيًا"، مشيرا الى أنه "ناجع الآن، لكنه لن يكون كافياً إزاء تكثّف الأزمة".

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