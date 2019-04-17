"سيد" يطلب تطليق زوجته: "البيت سداح مداح ومش عارف مين داخل ومين خارج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقام صاحب محل بيع مخللات، دعوى قضائية طالب فيها تطليق زوجته "صابرين"، متهمًا إياها بأنها فتحت منزل الزوجية لقراءة الفنجان والقيام بأعمال الدجل من أجل تقاضي مبالغ مالية.

وقال "سيد. م، 36 سنة"، إن زوجته "صابرين. س، 32 سنة"، ربة منزل، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، "زوجتي قلبت البيت مكان لقراءة الفنجان، ومبقتش عارف مين اللي داخل ولا مين اللي خارج"، مؤكدًا أن سلوكياتها تغيرت منذ زواجهما حيث تحولت من سيدة انطوائية إلى زوجة تفتح منزلها لجميع قاصديها لقراءة الفنجان لهم، مقابل تقاضي مبالغ مالية.

Advertisements

يستطرد الزوج الذي أكد أن قصة ارتباطه بزوجته صابرين، بدأت بعلاقة حب استمرت لنحو 8 سنوات، انتهت بموافقة، الأسرتين على الارتباط وبعد زواج استمر عامين، تأخرا خلالها في إنجاب أطفال ما دفعها للتغير في معاملته.

رغم الحب الذي عاش في كنفه الزوجان، إلا أن تأخرهما عن الإنجاب، دفع الزوجة للقسوة في معاملة الزوج، "بحسب أقواله في عريضة دعواه"، وخاصة بعد تعرفها على عدد من جيرانها، الذين علموا موهبتها في قراءة الفنجان، "صارت مشهورة واتعرفت عند الناس كلها بأنها ست بتقرا الفنجان".

يستطرد الزوح بأنه وجد شابا غريبا في منزله ذات مرة، حينما عاد من عمله حيث، وجده يرتشف فنجان القهوة ، وما أن هم للاستفسار عن سبب وجوده في غيابه، إلا أن مشاجرة نشبت بينهما، قام إثرها الزوج، بطرد الموجودين، لكن الزوجة ردت عليه، "جابت ناس من عيلتها وضربوني وطردوني من الشقة" حتى لاحت له فكرة الذهاب لمحكمة الأسرة للتخلص من جحيم زوجته، ورفع دعوى تطليق لها.