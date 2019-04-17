زيارة الرئيس لقاعدة محمد نجيب وتعديل الدستور.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لإجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها، وموافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية، وعدد من أخبار الشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء.

فذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد إجراءات الاصطفاف وتفتيش الحرب، ورفع الكفاءة القتالية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية والفنية والتي تم تسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات في كافة التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف، وذلك بالتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المراسم بدأت بمشاهدة الرئيس السيسي فيلماً تسجيلياً من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بعنوان "القوات المسلحة درع وسيف"،‬ تناول تاريخ قاعدة محمد نجيب العسكرية ونشأتها وميادين التدريب القتالي التابعة لها التي تستوعب كافة التخصصات المقاتلة والمعاونة والعناصر الإدارية، مما أهلها لتنفيذ التدريبات المشتركة البرية والبحرية والجوية، التي تم تنفيذها داخل القاعدة وفي نطاقها، مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، ونقل وتبادل الخبرات القتالية مع العديد من جيوش العالم.

وأضافت أن اللواء علي العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية أشار إلى أن أولى خطوات حلم إنشاء قاعدة محمد نجيب بدأت بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2015 وجرى العمل على قدم وساق ليتم افتتاحها في يوليو 2017، لتقتحم بها مصر آفاقاً جديدة تتطلع معها القوات المسلحة المصرية لتتبوأ مكاناً دائماً لها بين أكبر وأكفأ جيوش العالم، موضحا أن مصر اختارت طريق السلام وجعلته خيارها الاستراتيجي الأول إيماناً منها بضرورة حل النزاعات والخلافات بالطرق السلمية والسير قدماً نحو البناء والتعمير والاستقرار الذي تنشده الشعوب كافة على اختلاف عقائدها ومذاهبها.

واستمع الرئيس إلى التوجيه الطبوغرافي والتكتيكي وعرض ملخص لتقرير الكفاءة القتالية، تضمن الحالة الفنية والإدارية للوحدات المصطفة بعد تطويرها ورفع كفاءتها لدعم قدرتها على تنفيذ المهام القتالية بما يتناسب مع ما يتطلبه مسرح عملياتها ذات الطبيعة الممتدة عبر الحدود الشمالية للبلاد، وإمكانية المناورة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بما يتطلب قوات على درجة عالية من التدريب والكفاءة البدنية وأيضا نظم التسليح، أعقب ذلك تحليق 5 طائرات حاملة علم القوات المسلحة وأعلام الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

ثم قام الرئيس السيسي يرافقه القائد العام للقوات المسلحة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من طلبة الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية بالمرور على القوات المصطفة للاطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام المختلفة، كما تفقد معرضاً لأحدث المنظومات القتالية والفنية التي زودت بها التشكيلات والوحدات في كافة الأفرع الرئيسية والقيادات والهيئات والإدارات التخصصية والتشكيلات التعبوية للقوات المسلحة، وقام عدد من ضباط القوات المسلحة يمثلون كافة الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والقوات الخاصة بتقديم درع القوات المسلحة لرئيس الجمهورية تعبيراً عن الدور الوطني في حماية وصون مقدسات الوطن.

وفي صفحتها الأولى وتحت عنوان "مجلس النواب يوافق على التعديلات الدستورية"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن مجلس النواب وافق في جلسة تاريخية مشهودة أمس، على التعديلات الدستورية، وحرص النواب على الحضور وامتلأت بهم القاعة عن آخرها، وحظيت التعديلات بموافقة معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان، بينما اعترضت عليها أحزاب المصري الديمقراطي وتكتل 25-30 والمحافظين.

وناقش المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول التعديلات الدستورية التي تقدم بها أكثر من 155 نائبا من ائتلاف دعم مصر، وفي 56 صفحة تناول التقرير الآراء المثارة بشأن التعديلات «مادة مادة» وعرض الأسانيد الدستورية للتعديلات المقترحة.

وأكد عبد العال، في كلمته بالجلسة العامة، أن المداولات التي شهدتها أروقة البرلمان طيلة شهرين كاملين، التزمت بأحكام الدستور والتطبيق الحرفي للائحة، حرصا من جانبنا على القيام بالواجب الوطني على أكمل وجه.

وتابع "لقد كان البرلمان ساحة حقيقية للحوار، ومنصة للرأي والرأي الآخر، حرصنا على دعوة الجميع، واستمعنا للجميع، لافتا إلى أن البرلمان استجاب لكثير مما دار به، مما يؤكد أن التعديلات الدستورية لم تكن معلبة أو سابقة التجهيز.

وأضافت الصحيفة أنه خلال عرضه تقرير اللجنة التشريعية، أكد المستشار بهاء أبوشقة أن طلب تعديل الدستور ارتكز على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقاً لمبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضروري مراجعة بعض أحكام الدستور.

وشددت اللجنة على أن فلسفة تعديل الدستور تقوم على أساس بناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تقوم بمسئولياتها بكفاءة، دون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور.

وأكدت اللجنة أن التعديلات لم تمس الباب الأول في الدستور المعني بشكل الدولة، ولا الباب الثاني المعني بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية، ولا الباب «الذهبي» للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضاً بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون، إنما تركزت التعديلات على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس.

وتحت عنوان "الرئاسة تستعرض الإنجازات العملاقة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استعرض أمس، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنجازات قطاع الإسكان وما حققه من نجاحات على مدار السنوات الماضية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات خلال 6 سنوات من "يوليو 2014 وحتى يونيو 2020"، 813 مليار جنيه.

وأضافت الصحيفة أنه تحت عنوان "مصر التحدي والإنجاز" نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي فيديو لمشروعات الإسكان التي غيرت حياة ملايين المصريين حيث تقوم الدولة ببناء 20 مدينة سكنية جديدة بمواصفات عالمية قادرة على استيعاب 30 مليون نسمة، وساهمت في توفير 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مشيرا إلى إنشاء مصر 333 ألف وحدة إسكان اجتماعي و28 ألف وحدة إسكان متوسط بالإضافة إلى 102 ألف وحدة للعشوائيات مجهزة بكل مستلزمات الحياة الكريمة، وفيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي تم تنفيذ 236 مشروعا لمياه الشرب و609 مشروعات للصرف الصحي منها 506 مشروعات للقرى.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استعرضت إنجازات قطاع الكهرباء خلال الـ 6 سنوات الماضية، وكيف تم القضاء على معاناة المصريين التي استمرت لسنوات طويلة من انقطاع التيار الكهربي.

ونشرت الصفحة فيديو "مصر التحدي والإنجاز" الذي تناول خطة الدولة الطموحة لتحويل أحلام المصريين لحقيقة واضحة تنير المستقبل حيث امتلكت مصر في وقت قياسي أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء في العالم سواء كانت تقليدية أو شمسية أو تعمل بطاقة الرياح حيث انتهت مصر من تنفيذ 185 مشروعاً بتكلفة 366.6 مليار جنيه لزيادة القدرة الكهربائية بأكثر من 25 ألف ميجاوات وهو ما يساوي 12 ضعف قدرات السد العالي لنحقق من بعدها الاكتفاء الذاتي ونبدأ في تصدير الكهرباء للدول العربية والأفريقية.

وتم الانتهاء من صيانة وتطوير المحطات القديمة وزيادة سعة المحولات وتم البدء في تركيب 10 ملايين عداد كهربي "مسبوق الدفع" والانتهاء من تركيب 3.2 مليون ويجرى تركيب 6.8 مليون عداد، وبنفس التصميم والإرادة يجرى الانتهاء من تصميم محطة الضبعة النووية..ويبلغ حجم الاستثمارات بقطاع الكهرباء والطاقة خلال 6 سنوات من "يوليو 2014 وحتى يونيو 2020"، 614 مليار جنيه.

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كما استعرض المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مشروعات تطوير السكك الحديد وتحديث وتطوير أسطول العربات وتطوير المحطات وتطوير المزلقانات وتجديد وصيانة السكة الحديد ومشروعات كهربة الإشارات.

شهد قطاع النقل والمواصلات طفرة كبيرة من الإنجازات خلال عام 2018 ونفذت وزارة النقل عددا من المشروعات المهمة والعملاقة والتي شملت إنشاء وتحديث كافة عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات متمثلة في طرق وكبار ومحاور أعلى النيل وسكك حديد ومترو أنفاق وموانئ بحرية ونهرية وجوية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام"، تحت عنوان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار يتفقدان "العلمين الجديدة" أن مدبولي شدد، خلال جولته التفقدية أمس لمدينة العلمين الجديدة، على جميع شركات المقاولات المنفذة ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، زيادة العمالة والمعدات، والالتزام بالجداول الزمنية، مؤكدا أن مدن الجيل الرابع يضعها الرئيس على أجندة الأولويات، ويتابع معدلات التنفيذ بصفة دورية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال جولة رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات فى المدينة، يرافقه وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفقد الأعمال بالواجهة الشاطئية بالمدينة، حيث أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن الواجهة الشاطئية لمدينة العلمين الجديدة يبلغ إجمالى طولها 14 كم، مُقسمة إلى قطاعين: الأول وهو الجزء الشرقى من الواجهة الشاطئية ويبلغ طوله 7 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش به بعرض 25م، لافتا إلى أنه تم تصميم هذا القطاع بحيث يضم أماكن للجلوس والمتنزهات، مواقف انتظار السيارات، وأماكن للمطاعم والكافيهات وغُرف خلع ملابس وحارات للدراجات وأخرى للمُشاة.

وأوضح أن القطاع الثاني، وهو الجزء الغربى من الواجهة الشاطئية، والذى بدأ تنفيذ أعمال الإنشاءات به، يبلغ طول واجهته 7 كم أيضاً، ويضم بين جنباته أشهر المعالم السياحية لمدينة العلمين والساحل الشماليّ الغربيّ، وهي: «المعظمة» الألمانية و«المعظمة» الإيطالية، ومن المُنتظر أن يصبح هذا الجزء هو القطاع السياحى الأشهر بالمدينة، وتفقد رئيس الوزراء أعمال تنفيذ الأبراج الشاطئية.

وقال عاصم الجزار إنه يجري تنفيذ 15 برجاً، بارتفاعات تصل إلى 41 دورا، وتضم نحو 4500 وحدة، وتخطت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج الدور الـ17، ويجري تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات بالتوازى مع أعمال الإنشاء، كما تفقد مدبولى المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وفندقا صغيرا وعددا من المحال، وكلف بسرعة الانتهاء منها، وطرحها على المستثمرين لتشغيلها.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، تفقد رئيس الوزراء ووزير الإسكان فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وانتقل بعدها لتفقد جامعة العلمين الأهلية، ومنطقة "الداون تاون".

وعلى صعيد آخر، ذكرت "الأهرام" أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زار مدينة برج العرب الجديدة، حيث أكد ضرورة وضع تصور لتشجيع الاستثمار بالمدينة وجذب المستثمرين إليها، كما وجه بسرعة إزالة باقى التعديات فى محيط مطار برج العرب، وسرعة تقنين أوضاع وضع اليد للأراضى بمنطقة الحزام الأخضر بالمدينة، موضحا أن تجربة المدن الجديدة فى مصر من أكبر التجارب على مستوى العالم.

كما تفقد الوزير مشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 624 وحدة سكنية ومشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، التى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 55 فدانا، بتكلفة 300 مليون جنيه.

وفي الشأن المحلي أيضا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المتحف المصري بالتحرير بدأ ــ لأول مرة ــ عرض تابوت للملك رمسيس الثاني كـ "قطعة هذا الأسبوع" وذلك قبل نقله إلى مكان عرضه الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

ونقلت الصحيفة عن مدير عام المتحف صباح عبدالرازق قولها إن التابوت مصنوع من الخشب على الهيئة الآدمية، مشيرة إلى أن التابوت يعرض ببهو المتحف لأول مرة كاملا حيث كان الغطاء معروضا في صالة 47 بالدور الأول، أما التابوت كان محفوظا بداخل مخزن المتحف.

وأضافت أن الملك رمسيس الثاني يعتبر أحد أكثر الملوك قوة ونفوذا في تاريخ مصر القديمة لاسيما أن ولاية حكمه امتدت لفترة طويلة جدا، وبعد دفنه بحوالي 200 عام تعرضت مقبرته بوادي الملوك للنهب والسرقة بالكامل، موضحة أنه تم نقل معظم المومياوات الملكية إثر هذه الواقعة إلى خبيئة خارج وادي الملوك وأعيد دفن مومياء رمسيس الثاني في هذا التابوت الخشبي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد ما يؤكد إذا ما كان هذا التابوت هو أحد توابيت الملك الأصلية بعد تجريده من كسائه الذهبي أو أنه تابوت غير مكتمل كان معدا لملك آخر.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيقة "الأهرام" تحت عنوان "حريق نوتردام يكسر قلب باريس"، أنه بعد 9 ساعات من محاولات إخماد الحريق الضخم الذي التهم تاريخ 800 عام في أقل من 5 دقائق من اندلاع النيران، مساء أمس الأول، تحولت باريس إلى عاصمة النار وليس النور، فلم يبق من كاتدرائية نوتردام «السيدة العذراء» سوى الهيكل، بعد معركة خاضها رجال الإطفاء لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الآثار الدينية والتاريخية والتحف الفنية، في وقت استبعد فيه الادعاء الفرنسي في التحقيقات الأولية شبهة وجود تعمد وراء الحريق، معتبرا أن الحادث عارض.

ووسط حالة من الصدمة والحزن التي سادت العالم، تم تشبيه الحريق بأنه «11 سبتمبر» فرنسي، وأفادت فرق الإطفاء بأن الحريق «مرتبط على الأرجح» بورشة الترميم.

وانطلقت حملة تبرعات ضخمة، لإعادة ترميم المبنى التاريخي والمصنف على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وتمكنت من جمع ملايين اليوروهات، كما اقترحت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس عقد «مؤتمر دولي للمانحين» في باريس، بهدف إعادة بناء كاتدرائية نوتردام.

وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم، للتعبير عن الحزن إثر حريق الكاتدرائية بوصفها «رمز فرنسا» وتواصلت رسائل التضامن مع باريس، واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحريق يخلف ألما، بينما قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إنه «قريب من فرنسا ويصلي من أجل سكان باريس»، وأعربت كنيسة الأراضي المقدسة بالقدس المحتلة عن تضامنها مع الكنيسة في فرنسا.

وفي الشان الرياضي، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراتي الزمالك مع بيراميدز، في الأسبوع السادس والعشرين، والأهلي مع المصري المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر، لتقاما يومي 23 و25، نظرا لتعارضهما مع موعد الاستفتاء على الدستور.

في سياق منفصل، ذكرت "الأهرام" أن الجماهير تنتظر، في التاسعة مساء اليوم ظهور محمد صلاح مع ليفربول في إياب دور ربع النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، خلال مواجهة ليفربول مع بورتو البرتغالي، لافتة إلى أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت لمصلحة ليفربول على ملعبه بهدفين..ويلتقي في البطولة نفسها، فريقا مانشيستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيان، وكان الأخير قد فاز بهدف دون رد في لقاء الذهاب.