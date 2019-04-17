15 جنيهًا لكل طالب تأمين صحي.. ننشر بنود نفقات الخدمات بالموازنة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

حصل الخليج 365 على الموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020، وتبلغ تقديرات البرامج الخاصة بالتأمين الصحي لمختلف الفئات بمشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 نحو 2.096 تريليون جنيه، موزعة على 6 فئات.

وبلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على الطلاب في مشروع الموازنة ما يرقب من 351 مليون جنيه، ويمثل ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة، والمعاهد الأزهرية، بإجمالي 23,4 مليون طالب بواقع 15 جنيهًا سنويا لكل طالب.

وبلغ دعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة في مشروع الموازنة نحو 166 مليون جنيه، وهو ما تتحمله الدولة لعدد مقدر من المستفيدين يبلغ نحو 830 ألف امرأة معيلة، بواقع مبلغ 200 جنيه سنويا عن كل امرأة معيلة.

وبلغ دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي نحو 277 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة حوالي 15,170 مليون طفل بواقع 15 جنيهًا عن كل طفل بالسنة.

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وبحسب التأمين الصحي الشامل لغير القادرين، ستتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعاليين وتتحمل الخزانة نسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريا.

ويدعم أصحاب التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بنحو 1000 مليون جنيه، متفقا مع الدستور بمادته رقم 18 والتي تنص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية التكاملة وفقا لمعايير الجودة.

فيما بلغت تقديرات دعم التأمين الصحي على الفلاح بمشروع الموازنة الجديد نحو 100 مليار جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لعدد من المستفيدين يبلغ نحو 500 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه شهريا.

وزادت نسبة الإنفاق بالعلاج على نفقة الدولة، وبلغت بمشروع الموازنة الحالي نسبة الإنفاق نحو 6 مليارات جنيه، مقابل 5 مليارات جنيه العام الماضي، بزيادة بنسبة 17,5%.