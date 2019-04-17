ترامب: القمة الثالثة مع زعيم كوريا الشمالية ستكون الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن خلال اجتماع بينهما مؤخرا إن القمة الثالثة المقرر أن يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستكون الأخيرة.

وأضاف: "سنحتاج إلى توقيع شيء ما حينها"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال ترامب إن القمة الثالثة ستكون ممكنة فقط إذا تكللت المفاوضات على مستوى العمل بالنجاح.

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وأعرب ترامب وكيم يوم السبت الماضي عن استعدادهما لعقد قمة ثالثة لبحث برنامج بيونج يانج النووي.

وكان الاجتماع الثاني بين كيم وترامب انتهى في فبراير دون انفراجة في جهود نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية أو تخفيف العقوبات الأمريكية.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي في السلطة يلتقي زعيما لكوريا الشمالية بعد أن التقى كيم في سنغافورة لأول مرة في يونيو الماضي.