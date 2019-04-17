فتح مراكز الاقتراع في إندونيسيا لانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديدين

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (أ ش أ):

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء إندونيسيا، صباح اليوم الأربعاء، بعد حملة انتخابية استمرت 6 أشهر لانتخاب رئيس للبلاد وبرلمان جديدين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم أن التصويت سيستمر 8 ساعات في أنحاء الأرخبيل الذي تمتد لمسافة تزيد عن 5 آلاف كيلومتر من طرفه الغربي إلى طرفه الشرقي، مشيرة إلى أن الرئيس جوكو ويدودو رجل الأعمال السابق الذي بدأ مشواره السياسي قبل نحو 14 عاما برئاسة بلدية مدينة صغيرة، يخوض السباق أملا في إعادة انتخابه منافسا للجنرال السابق برابوو سوبيانتو، الذي فاز عليه الرئيس بهامش بسيط في 2014.

وبعد حملة انتخابية هيمن عليها الاقتصاد، تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح لكن المعارضة تقول إن التنافس أكثر احتداما، في حين قال برابوو في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء إنه يتوقع الفوز بنسبة 63 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتطوع أكثر من 10 آلاف شخص لرصد نتائج الانتخابات المعلنة في مراكز الاقتراع، في مسعى لإحباط محاولات التزوير.وتعد هذه الانتخابات هى أكبر انتخابات تجرى بيوم واحد على مستوى العالم.