حدث ليلًا.. حادث مروع على الدائري وقرض 100 ألف جنيه للمتعافي من الإدمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بشكل نهائي.

وأفاد مصدر أمني بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في حادث تصادم مروع، بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة.

ويرصد الخليج 365 أهم أحداث الساعات الماضية، في التقرير التالي:

البرلمان يُخطر رئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، الثلاثاء، على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، بشكل نهائي.

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السيسي لـ"البرهان": ندعم خيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبله

أجري الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، اتصالا هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

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جمال مبارك لمحكمة "التلاعب في البورصة": "أنا عايز أعرف بنتحاكم بقالنا 8 سنين ليه؟"

قال جمال مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال محاكمته وآخرين في قضية "التلاعب في البورصة" خلال حديثه لهيئة المحكمة: " أنا عايز أعرف أنا بتحاكم على إيه؟.

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حادث مروع أعلى الدائري ومصرع 5 وإصابة 16

أفاد مصدر أمني بأن 5 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 16 آخرون، في حادث تصادم مروع، بين سيارة نقل وأتوبيس ركاب أعلى الطريق الدائري بمنطقة مؤسسة الزكاة.

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التموين: حذفنا "الكائن الوهمي" من البطاقات (فيديو)

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن أكثر من 100 مليون شخص كانوا مسجلين في بطاقات التموين عام 2017، متسائلًا: "هل في هذا التاريخ كنا 100 مليون؟".

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رئيس جامعة القاهرة: لم نرصد تحرش في حفل حماقي.. و14 طالبًا أصيبوا بالإغماء

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن 14 طالبًا وطالبة أصيبوا بالإغماء نتيجة الازدحام خلال حفل المطرب محمد حماقي، الثلاثاء، ضمن فعاليات الموسم الثقافي للعام الجامعي الحالي 2018-2019.

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"تشريعية النواب": جلسة الموافقة على التعديلات الدستورية "تاريخية"

قالت الدكتورة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جلسة موافقة مجلس النواب على التعديلات الدستورية حافلة وتاريخيّة.

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أبو شقة: "تُقطع يدي ولا أكتب نصًّا تشريعيًّا ينال من استقلال القضاء"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية شهدت منتهى الديمقراطية، وأدلى كلٌ برأيه في حرية، وكان لابد من الانتهاء إلى صياغة تتفق مع المعايير الدستورية واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

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شيخ الأزهر يرفض واقعة إهانة القرآن بالدنمارك: لا نقبل المساس بكتاب الله

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رفضه لما قام به رئيس حزب يميني في الدنمارك بإلقاء القرآن، خلال فعالية نظمها متطرفون يمينيون في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

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مصلحة الضرائب تنفي إقالة رئيسها: يمارس مهام عمله

نفت مصلحة الضرائب المصرية ما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن إقالة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب من منصبه.

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"قروض بـ100 ألف جنيه للمتعافين من الإدمان".. "ناصر الاجتماعي" يكشف التفاصيل

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قال شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، وجَّهت بمنح المتعافين من الإدمان قروضًا، إذ يتقدم المتعافي بفكرة في حدود المئة ألف جنيه، والبنك يدعمه لمدة 5 سنوات.

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خبير عسكري: زيارة السيسي لقاعدة محمد نجيب شملت أعلى أنواع التفتيشات بالجيش

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن قاعدة محمد نجيب العسكرية التي زارها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الثلاثاء، عندما تم إنشاؤها والإعلان عنها كانت مهامها هي المنطقة الغربية.

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"العاصمة الإدارية": أنجزنا 50% من الحي الحكومي ونقل الوزارات في هذا الموعد

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إننا نستقبل وفودًا قادمة من كل دول العالم، وكل مَن يزور العاصمة الإدارية ينبهر بالإنجازات التي تقوم بها الدولة.

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مصر قطعت شوطًا طويلًا.. متحدث الرئاسة يستعرض جهود الدولة للتنمية

استعرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، جهود الدولة في تبني سياسات تنموية وطنية تركز على الاهتمام بالشباب والإدارة الاقتصادية الرشيدة للمرافق والمنشآت.

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وزير التعليم: إنتاج نسخة من المناهج الجديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة خصصت برامج ومبادرات في خطط تطوير التعليم قبل الجامعي لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن دمج الطلاب ذوى الإعاقات البسيطة في المدارس الرسمية يعد أحد أهم هذه المبادرات.

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القومي للطفولة واليونيسف يطلقان مبادرة "دوي" لتمكين البنات بـ 4 محافظات

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، استهداف أربع محافظات تشمل أسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، كمنوذج لبدء تنفيذ الزيارات الميدانية ونشر رسائل تمكين البنات الأطفال.

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مصادر للألمانية: البشير تحت حراسة قوات الدعم السريع

أكد مصدر مطلع مقرب من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أن الرئيس السابق وضع قيد الإقامة الجبرية في أحد المنازل في العاصمة الخرطوم "تحت حراسة قوات الدعم السريع".

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المعارضة السودانية: جاهزون لاستلام السلطة من المجلس العسكري

أعلنت المعارضة السودانية الثلاثاء، جاهزيتها لتسلم السلطة من المجلس العسكري الانتقالي، قبل نهاية المهلة التي حددها مجلس السلم والأمن الافريقي للجيش السوداني لنقل السلطة لحكومة مدنية.

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ماكرون: سيتم ترميم كاتدرائية نوتردام في غضون 5 سنوات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في خطاب له عقب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة باريس، أمس الاثنين، إن هذه الكاتدرائية سوف يتم إعادة ترميمها خلال 5 سنوات.

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ترامب يستخدم الفيتو ضد قرار الكونجرس بوقف الدعم الأمريكي للتحالف العربي في حرب اليمن

استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض الرئاسي (فيتو) ضد قرار من جانب الكونجرس يطالب بإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

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مواجهات ليلية بين محتجين وقوات الأمن التونسية في سوسة

استخدمت الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع ليل الثلاثاء/الأربعاء لتفريق محتجين في منطقة سيدي بوعلي التابعة لولاية سوسة.

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صواريخ عشوائية.. مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 في "أبوسليم" بطرابلس

لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 23 آخرون، مساء أمس الثلاثاء؛ جراء سقوط صواريخ جراد على بلدية أبو سليم التابعة لمدينة طرابلس، حسبما أفاد عميد البلدية عبدالرحمن الحامدي لقناة ليبيا الأحرار

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