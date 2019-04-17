بالخرائط| من الأتوستراد للضبعة.. من المستفيدون بمحور روض الفرج الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجزء الأخير من الكوبري المعلق بمحو روض الفرج؛ استعدادا لافتتاحه رسميا في وقت قريب.

ويعد محور روض الفرج، أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، ويحتوي على أعرض كوبري ملجم "معلق" في العالم، بعرض 64.8 متر، وسيتم تسجيله في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بمجرد افتتاحه رسميًا.

ويوضح الخليج 365، من المستفيدون من محور روض الفرج وما أهميته في خريطة الطرق التي يتم تنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية، وما هي المناطق التي سيخدمها المحور بشكل مباشر وغير مباشر؟

الهدف:

الهدف الرئيسي من إنشاء محور روض الفرج، ربط مناطق شمال وشرق القاھرة، بمناطق غرب القاھرة، ما يساعد على تخفيف الضغط المروري على طريق كورنيش النيل، وكوبري 15 مايو، ومحور 26 يوليو، والطريق الدائري.

يصل طول محور روض الفرج لـ35 كيلومترًا، من خلال 3 مراحل تنفيذية تبدأ من الطريق الدائري الإقليمي حتى طريق "القاھرة- إسكندرية الصحراوي، أما المرحلة الثانية من المشروع فتمتد من الكيلو 39 من طريق الإسكندرية الصحراوي، حتى الطريق الدائري عند منطقة بشتيل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة من الطريق الدائري، وتصل إلى منطقة شبرا، عند شارع دولتيان، وشارع الكورنيش، وشارع ترعة الإسماعيلية.

باكتمال محور روض الفرج يتم ربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط مرورا بالقاهرة، وهذا المحور سهل التنقل من العين السخنة ومنطقة الزعفرانة مرورا بشبرا الخيمة بالطريق الدائري، عبورا بجزيرة الوراق، وصولا للكيلو 39 في طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حتى يصل للضبعة في الساحل الشمالي.

المستفيدون من المحور:

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محور عرضي حر، تظهر أهمية المرحلة الأولى منه عند منطقة بشتيل والتي تم تنفيذها بشكل موازٍ لمحور 26 يوليو، ويتقاطع مع طريق المنصورية، ويمر الطريق من أمام مدينة الشيخ زايد ومدينة أكتوبر، حتى يصل إلى طريق "القاهرة – الإسكندرية" الصحراوي، عند الكيلو 39، مباشرة بعد معسكر الأمن المركزي، ثم يتم استكمال هذا الطريق مرورا بطريق الضبعة، والتي تمكن المواطنين الوصول إلى الساحل الشمالي ومدينة السلوم ومدينة سيدي براني.

المرحلة الثانية والتي تتضمن الكوبري المعلق بمحور روض الفرج، والتي تبدأ من ميدان الخلفاوي بمنطقة شبرا، ويمر عبر النيل إلى جزيرة الوراق،عن طريق هذا الكوبري المعلق عند منطقة أغا خان، مرورا بمنطقة ترعة الزمر بالجيزة، ويصل إلى مدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشيخ زايد، والطريق الدائري الإقليمي.

ويمكن التعرف على تفاصيل الكوبري الملجم بالكامل من هناااا

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2019/4/8/1546804

ثم الجزء الثالث الذي يبدأ من بعد منطقة المظلات، يخدم المتجه من وإلى طريق الاوتواستيراد ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والأميرية والسواح وشبرا الخيمة.

وصف مسار المحور:

يشمل محور روض الفرج 6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائري، ويوجد في منطقة الخلفاوى 3 مطالع منها اثنان من كورنيش النيل للقادم من الطريق الزراعي والقادم من وسط القاهرة وآخر من شارع سعد سليم بشبرا و3 منازل منها 2 لشارع دولتيان حتى كوبري أبو وافية، ومنزل للكورنيش للمتجه إلى وسط القاهرة.

كما يوجد نزلة مرورية من الكوبرى الرئيسى والتي تؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء، وفى نهاية المحور عند الطريق الدائرى هناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة وإمبابة.