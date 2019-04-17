محمد كمال نقيبا لصيادلة كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور أحمد عرابي، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فوز الدكتور محمد كمال عبدالحافظ، بمقعد نقيب الصيادلة بالمحافظة، بعد حصوله على 676 صوتا.

وحصل منافسو كمال الثلاثة، الدكتور محمد فهمي حسين، على 419 صوتا، والدكتور أيمن نبيل عبدالحميد شهاب، على 248 صوتا، والدكتور أحمد رفعت على 4 أصوات فقط.

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والمقاعد الثلاثة لعضوية النقابة فوق السن، فاز بها كل من الدكتورة شيماء صبحي عبد المنعم عكاشة، بعدد أصوات 759 صوتا، و الدكتور محمد عبد الحميد عبد الحميد إبراهيم، وحصل على 566 صوتا، والدكتور أحمد حسن محمد بدر، وحصل على 548 صوتا، فيما فاز بمقاعد عضوية النقابة تحت السن كل من الدكتور أحمد محمد يوسف، وحصل على 688 صوتا، والدكتورة دعاء الزاهي أحمد محمد، وحصلت على 658 صوتا، والدكتور عمرو حسين مرتضى، وحصل على 508صوتا.

وفي السياق ذاته حصل الدكتور كرم كردي المرشح على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر على 561 صوتا، في انتخابات نقابة الصيادلة في كفر الشيخ.

يذكر أن انتخابات نقابة الصيادلة في كفر الشيخ، أجريت تحت إشراف اللجنة المشرفة على الانتخابات، و يترأسها الدكتور أحمد عرابي، وتضم المستشار محمد فتحي السقا، نائب رئيس مجلس الدولة، ممثلا عن الهيئة القضائية، والدكتور رامي السعودي، نائبًا لرئيس اللجنة، وعضوية الدكتور نصر عبد الحميد، والدكتور إبراهيم الشحات، والدكتور عبد الحميد محمد عرابي.