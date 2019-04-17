"إف بي آي" يبحث عن امرأة أرسلت تهديدات لمدارس في كولورادو الأميركية

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي "إف بي آي" الثلاثاء، أنه يبحث عن امرأة "مسلحة وخطيرة للغاية"، بعد إعلان حالة الاستنفار في عدد من المدارس بولاية كولورادو الأميركية، عقب ورود تهديدات.

وذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة جيفرسون، و"إف بي آي" أن المرأة التي يتم البحث عنها وتدعى، سول بايس، 18 عاماً، توجهت إلى كولورادو، أمس الأول الاثنين "وأصدرت التهديدات".

وقالت الشرطة، إن بايس، "مسلحة وتعتبر خطيرة للغاية".

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وقالت السلطات إن المرأة شوهدت آخر مرة في منطقة وعرة التضاريس بمقاطعة جيفرسون، وكانت ترتدي قميصاً أسود وسروالاً مموها وحذاء أسود.

وكانت هيئة مدارس المقاطعة ذكرت عبر "تويتر" في وقت سابق أنه تم تقييد الدخول والخروج بمدرسة كولومبين الثانوية و 21 مدرسة أخرى بالقرب من دنفر عاصمة الولاية، على الرغم من استمرار الأنشطة كالمعتاد.

وجاء ذلك، قبل وقت قصير من الذكرى العشرين لعملية إطلاق نار في مدرسة كولومبين الثانوية ، ففي 20 أبريل 1999، قام تلميذان مراهقان سابقان بتسليح نفسيهما بالمسدسات والبنادق والقنابل وقتلا 12 تلميذاً ومعلماً واحداً قبل أن يقتلا نفسيهما في مذبحة تسببت في صدمة بالولايات المتحدة.