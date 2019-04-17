"الصليب الأحمر" يبدأ إدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا

قال الصليب الأحمر الفنزويلي، إن المساعدات الإنسانية المقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدأت في الوصول إلى فنزويلا أمس.

وكتب الصليب الأحمر على موقع تويتر: "بسرور كبير ومسؤولية، نود أن نبلغ أنه في هذه اللحظة، تدخل أول شحنة من المساعدات الإنسانية من الصليب الأحمر إلى فنزويلا".

كما أفادت وسائل إعلام محلية بهبوط أول طائرة شحن تحمل إمدادات إلى مطار مايكيتيا بالقرب من كاراكاس.

وقال الصليب الأحمر، إن المساعدات تشمل إمدادات طبية ومولدات كهرباء سيتم توزيعها في المستشفيات في أنحاء البلاد "بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لحركتنا، خاصة، مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلال".

وقام عمال الصليب الأحمر بتوزيع مياه الشرب النظيفة وأدوات تنقية المياه في العاصمة كاراكاس أمس الثلاثاء.

وقال رجل محلي لمحطة "تي في في": "أنا مسرور للغاية بوصول المساعدات الإنسانية".

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وعانت فنزويلا من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى حالة من الشلل في العديد من المستشفيات.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي، أنها ضاعفت ميزانيتها لفنزويلا بثلاثة أضعاف لتصل إلى 24.6 مليون دولار وأنها ستوسع عملياتها في فنزويلا بعد التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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كان مادورو قد أغلق الحدود مع كولومبيا والبرازيل في فبراير لمنع زعيم المعارضة خوان جوايدو ، من إيصال المساعدات الإنسانية التي تبرعت بها الولايات المتحدة ودول أميركا اللاتينية إلى فنزويلا التي تواجه أزمة اقتصادية هائلة.