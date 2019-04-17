150 مفقوداً جراء انقلاب عبارة في الكونجو الديموقراطية

فُقد نحو 150 شخصاً، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم في جمهورية الكونجو الديموقراطية، بعد تقارير ليل الثلاثاء الأربعاء، عن انقلاب عبارة في بحيرة كيفو شرقي البلاد.
وقال الرئيس فيليكس أنطوان تشيسيكيدي عبر تويتر: "أشعر بحزن شديد بسبب غرق قارب في، 15 أبريل، في بحيرة كيفو"، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى 150 مفقوداً.
وأعرب تشيسكيدي عن تعاطفه مع أسر المفقودين.
وقالت وزيرة النقل الإقليمية، جاكلين نجنجيلي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من بين 200 راكب تم إنقاذ 40 فقط. وأشارت إلى أنه تم تأكيد ثلاث حالات وفاة حتى الآن.
وأشارت نجنجيلي، إلى أن سوء الأحوال الجوية وتكدس العبارة بالركاب ضمن العوامل المحتملة للحادث.
وتعد حوادث العبارات أمراً شائعاً في البحيرات والأنهار في الكونجو الديموقراطية.
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