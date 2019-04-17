شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى ومصابون إثر سقوط صواريخ جراد على مناطق سكنية بالعاصمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
استهدفت صواريخ جراد أمس منطقة أبو سليم في العاصمة الليبية طرابلس و أسفرت عن سقوط ضحايا.
و قال الناطق باسم جهاز الإسعاف و الطوارئ أسامة علي إن الحصيلة الأولى للضحايا أظهرت عن سقوط قتيلين و أربعة جرحى.
وأفاد سكان في أحياء بن عاشور وزاوية الدهماني وشارع الزاوية وشارع ميزران، بأنهم سمعوا أصوات الانفجارات وكانت قوية جدًا، حيث اهتزت من شدتها منازلهم.
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