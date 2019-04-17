سفيرة السعودية في واشنطن: نواصل العمل مع شركائنا لنجاح التحول بالمملكة

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أول سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن، إن العمل على تحقيق المزيد من التقدم والتطوير في السعودية يتواصل وإنها ستواصل العمل مع شركاء بلادها في الولايات المتحدة الأمريكية لضمان نجاح هذا التحول.

وأضافت الأميرة ريما بنت بندر -حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء- أنه على الرغم من صعوبة المهمة، فإنها ستستفيد من التقدم الذي حققه أسلافها السفراء السابقون في سبيل تعزيز المكاسب الاستراتيجية للبلدين.



وقالت: "يشرفني أن أكون أول امرأة سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسأعمل بكل جهد وإخلاص لتعزيز علاقات البلدين، وتحقيق أهدافهما المشتركة سواءً في السعودية أو الولايات المتحدة أو حول العالم".



