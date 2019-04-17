بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بإندونيسيا

فتحت لجان الاقتراع في إندونيسيا أبوابها، الأربعاء، أمام الإندونيسيين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها الرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو مع الجنرال السابق بوابوو سوبيانتو للفوز برئاسة البلاد.

وأفادت تقارير صحفية بأن أولى مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في مقاطعة بابوازيا في شرق البلاد لهذا الاستحقاق الذي دعي 190 مليون إندونيسي للإدلاء بأصواتهم خلاله في البلد الأكثر تعدادا بالمسلمين في العالم.

ويدلي أكثر من 190 مليون ناخب بأصواتهم للفصل ما بين المرشحين للرئاسة، وكذلك للاختيار من بين 245 ألف مرشح للبرلمان الوطني والبرلمانات المحلية في الأرخبيل الشاسع المؤلف من 17 ألف جزيرة.





ويتصدر جوكو ويدودو استطلاعات الرأي، ويأمل في الاستفادة من مشروعات البنى التحتية الكثيرة التي جرت في عهده ومن حيوية أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

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وكان الرئيس المتحدر من أصول متواضعة دخيلا على السياسة عند انتخابه عام 2014، وهو يواجه الآن الخصم ذاته برابوو سوبيانتو، الجنرال السابق المرتبط بنظام سوهارتو، والذي كان خصمه أيضا في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.

ونشرت السلطات أكثر من 800 ألف مكتب اقتراع في الأرخبيل الشاسع الزاخر بالبراكين، من أدغال سومطرة مرورا بجزيرة جاوا ذات الكثافة السكانية الأكبر وصولا إلى جزيرة سومباوا المعزولة.



ويتعيّن على الناخبين حفر ثقوب في أوراق الاقتراع لاختيار مرشحيهم ثم تغميس الإصبع بـ"حبر حلال"، لتفادي الغش الانتخابي.



ومن المتوقع أن تعطي تقديرات أولية خلال النهار مؤشرات إلى هوية الفائز في الانتخابات الرئاسية، فيما الإعلان عن النتائج النهائية الرسمية لن يحصل قبل مايو/أيار المقبل.