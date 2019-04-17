الان تتابع الإمارات تشيد بقرار ترامب استخدام الفيتو ضد قرار الكونجرس بشأن حرب اليمن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365:
أشاد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش باستخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونجرس كان يسعى لإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب التي يخوضها التحالف بقيادة السعودية في اليمن.
وقال قرقاش على تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء “تأكيد الرئيس ترامب على دعم التحالف العربي في اليمن إشارة
إيجابية”. وأضاف أن القرار “استراتيجي وجاء في الوقت المناسب”.
وذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن ترامب استخدم حق النقض ضد قرار الكونجرس.
وقال ترامب في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو “هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل”.
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