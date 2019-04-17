شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة «الحمدين».. انحياز فج لمليشيات طرابلس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (ميلانو، طرابلس) فضح وزير خارجية «نظام الحمدين» محمد بن عبدالرحمن آل ثاني انحياز الدوحة إلى المرتزقة والمليشيات المسلحة في طرابلس التي اختطفت الدولة الليبية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وزعم آل ثاني في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أن تحركات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعرقل جهود بدء الحوار الوطني. وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس (الثلاثاء) إن الوزير القطري دعا إلى فرض حظر فعال للسلاح على الجيش الوطني الليبي، وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة. وكانت مصادر موثوقة كشفت أخيرا ضبط الجيش الليبي كميات من صناديق الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة القطرية فى أيدى مليشيات طرابلس، ما يؤكد تورط «نظام الحمدين» في تسليح الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، ويفضح الدور الخبيث الذى يلعبه في إذكاء القتال في ليبيا.

فضح وزير خارجية «نظام الحمدين» محمد بن عبدالرحمن آل ثاني انحياز الدوحة إلى المرتزقة والمليشيات المسلحة في طرابلس التي اختطفت الدولة الليبية منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011. وزعم آل ثاني في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أن تحركات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعرقل جهود بدء الحوار الوطني. وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أمس (الثلاثاء) إن الوزير القطري دعا إلى فرض حظر فعال للسلاح على الجيش الوطني الليبي، وانسحاب قواته من المناطق التي سيطرت عليها في الآونة الأخيرة. وكانت مصادر موثوقة كشفت أخيرا ضبط الجيش الليبي كميات من صناديق الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة القطرية فى أيدى مليشيات طرابلس، ما يؤكد تورط «نظام الحمدين» في تسليح الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، ويفضح الدور الخبيث الذى يلعبه في إذكاء القتال في ليبيا.

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