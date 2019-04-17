شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان: الشعب المصرى جعل أردوغان يعيش فى حسرة ويعلن رمز الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تلقى هزيمة كبيرة من المصريين، جعلته يعيش حالة حسرة وفشل خلال الفترة الحالية.

وقال قائد شرطة دبى السابق، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أردوغان يعيش فى حسرة، فمن جعل أردوغان في هذه الحسرة؟ إنه الشعب المصرى والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتابع ضاحى خلفان: كان أردوغان يقف خلف تنظيم الإخوان فى رابعة.. فلما كسرت شوكتهم وطردوا من رابعة ظل أردوغان بأصابعه الرافعة يعلن رمز الفشل ويتحسر على الهزيمة.

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