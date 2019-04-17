ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية سيستغرق 5 سنوات

كتب محمد جمال

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة فى باريس خلال 5 سنوات، وذلك بعد أن تضررت جراء حريق هائل أول أمس الإثنين.

وقال ماكرون فى خطاب متلفز له، أمس الثلاثاء: "سنعيد بناء نوتردام حتى تكون أجمل.. وأرغب فى إنجاز ذلك خلال 5 سنوات، وبإمكاننا أن نحقق ذلك".

وتابع: "بإمكاننا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتوحد بعد أن فكرنا بشكل معمق في ما كنا وما يجب أن نكون.. وعلينا أن نصبح أفضل مما عليه الحال الآن، وعلينا أن نجد سبيلا لمشروعنا الوطنى".

وأكد الرئيس الفرنسى: "علينا أن نعمل الآن"،...