الجمهورية: باسيل تحدّث بكثير من الايجابية عن لقائه بالجبير

كشفت مصادر سياسية لصحيفة "الجمهورية" انّ "وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير بادَر في موسكو الى لقاء وزير الخارجية جبران باسيل أمام الاعلاميين فور انتهاء اللقاء العربي - الروسي للتعاون المنعقد في دورته الخامسة في العاصمة الروسية. وقد استكمل هذا اللقاء الى مائدة غداء".
وعلمت الجمهورية أن "باسيل تحدّث بكثير من الايجابية عن لقائه بالوزير السعودي، وفهم منه انه متفائل في مجال تطوير العلاقات اللبنانية ـ السعودية على مستويات عدة، أهمها المستوى السياحي".
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