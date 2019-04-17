خوري: الدولة لم تعد قادرة على الدفع للعسكري اللذي ليس على الجبهة

شدد الوزير السابق ​رائد خوري​، على أن "ما يهم المواطن هو أن يكبر ​الإقتصاد​ حتى يتحسن وضعه"، معتبرا أن "الدولة لم تعد قادرة على الدفع للعسكري الذي ليس على الجبهة، لذلك يجب إعادة درس الصيغة مع حفظ حق الوحدات المقاتلة التي تضحي".

وأوضح خوري في حديث تلفزيوني أنه "فيما يتعلق بمؤتمر سيد، وبغض النظر معه أن دونه فإن هذه الإجراءات يجب أن تحصل"، مبينا أن "سيدر سيقدم 11 مليار ​دولار​ على فائد منخفضة أي كأنه يقدم هبة بـ3 مليار".

ولفت الى أن "الشعب ال​لبنان​ي لن يتقبل هذه الإصلاحات الا بعد أن يرى الدولة تعمل ويقتنع، وعندما يرى أن الدولة تأخذ إجراءات لوقف التهرب الضريبي والسرقة والهدر عندها يمكن القول للمواطن يجب أن تشارك في الإصلاحات"، مضيفا: "نحن كدولة لم نخطط منذ 30 سنة الدولة ولم تتدخل ب​الاقتصاد​ لا سلبا ولا إيجابا".

وسأل خوري: "أين الحوافز التي تقدمها للمستثمرين ليأتوا الى لبنان؟ نحن اليوم بعصر الاقتصاد ونحن غائبون عن هذا الموضوع"، معتبرا أنه "يجب القيام بخطة اقتصادية لكل قطاع، ويجب اظهار جدية في العمل حتى نعيد الثقة للمستثمرين والمواطنين".