حكومة موريتانيا تحدد 22 حزيران موعدا للانتخابات الرئاسية

حددت الحكومة الموريتانية 22 من حزيران القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في شوطها الأول، بينما حددت السادس من تموز كموعد للتصويت في الجولة الثانية، في حال تقرر اللجوء لشوط ثان.
وحدد المرسوم 8 أيار كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد سيعمد المجلس الدستوري على نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين، ويستقبل الاعتراضات التي سيبت فيها بشكل نهائي في 13 من نفس الشهر.
ووفقا للمرسوم تفتتح الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية في 7 حزيران عند منتصف الليل، وتختتم في 20 حزيران بينما تبدأ عملية الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي، في 24 نيسان وتنتهي في 14 أيار المقبل.
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