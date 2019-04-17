حكومة موريتانيا تحدد 22 حزيران موعدا للانتخابات الرئاسية

حددت ​الحكومة​ الموريتانية 22 من حزيران القادم موعدا لإجراء ​الانتخابات الرئاسية​ في شوطها الأول، بينما حددت السادس من تموز كموعد للتصويت في الجولة الثانية، في حال تقرر اللجوء لشوط ثان.

وحدد المرسوم 8 أيار كآخر أجل لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، وبعد هذا التاريخ بيوم واحد سيعمد ​المجلس الدستوري​ على نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين، ويستقبل الاعتراضات التي سيبت فيها بشكل نهائي في 13 من نفس الشهر.

ووفقا للمرسوم تفتتح الحملة الدعائية الممهدة للانتخابات الرئاسية في 7 حزيران عند منتصف الليل، وتختتم في 20 حزيران بينما تبدأ عملية الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي، في 24 نيسان وتنتهي في 14 أيار المقبل.