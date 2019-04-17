ترامب يستخدم حق النقض ضد قرار انهاء مشاركة واشنطن في حرب اليمن

استخدم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​حق النقض​ ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة ​واشنطن​ في حرب التحالف بقيادة السعودية في ​اليمن​. ورأى ترامب ان "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

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