شكرا لقرائتكم خبر عن المنامة: السجن لـ 138 إرهابيا وتجريدهم من الجنسية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (دبي)

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين المستشار أحمد الحمادي أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت أمس (الثلاثاء) على 138 بحرينياً بالسجن من 3 سنوات إلى مدى الحياة، وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم بـ«تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية».

والمدانون وهم وفق مصدر قضائي من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية ووجهت إليهم تهمة إقامة صلات بالحرس الثوري الإيراني، وإحداث تفجير والشروع في القتل والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وحيازة وصناعة واستعمال المواد المفرقعة والأسلحة النارية بغير ترخيص وتمويل جماعة إرهابية ونقل واستلام وتسليم أموال خصصت لجماعة إرهابية وإخفاء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وإتلاف أموال مملوكة لجهة حكومية.

وقال المستشار الحمادي إن المدانين حاولوا تشكيل تنظيم تحت مسمى «حزب الله البحريني» شبيه بـ«حزب الله» اللبناني. وحكم على 69 منهم بالسجن مدى الحياة، و39 بالسجن 10 سنوات. أما الباقون فحكم عليهم بالسجن بين 3 و7 سنوات. ومن بينهم واحد فقط لم يتم تجريده من جنسيته البحرينية. وبرئ 30 من المتهمين في القضية.

وللمتهمين حق الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف بالطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.