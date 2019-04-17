شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حضرموت يكرم القوات السعودية لنجاحها في تأمين «سيئون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كرّم محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، قيادات التحالف العربي السعودي لدعم الشرعية أمس (الثلاثاء) بوادي وصحراء حضرموت بدروع وفاء وتقدير لجهودهم في تأمين جلسات البرلمان اليمني الذي رفع جلساته وسيعود الانعقاد عقب إجازة رمضان.

وقدّم المحافظ البحسني الشكر والتقدير لقوات التحالف العربي ممثلة بقيادة القوات السعودية الذين شاركوا بفعالية في تأمين جلسات البرلمان وزيارة الرئيس اليمني عبدربه منصور إلى مدينة سيئون، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة والدور الكبير والفاعل في تنفيذ الخطة الأمنية التي أعدت لذات الغرض.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الوطني اليمني أمس سيطرته الكاملة على قطاع منخلة في جبهة حمك بالضالع. وأوضح مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» أن قوات الشرعية أحكمت السيطرة على قطاع منخلة بالكامل وتمكنت من أسر قائد المليشيا يوسف يحيى الشامي (المكنى أبو همدان) و4 من مرافقيه، فيما فر بقية المسلحين نحو جبال السور بمديرية الشعر التابعة لمحافظة إب.

وذكر المصدر أن المعارك التي شهدتها جبهة العودة وامتدت حتى منخلة وسوق الخميس شاركت فيها مقاتلات تحالف دعم الشرعية، لافتاً إلى أن الجيش الوطني تمكن من إسقاط طائرة مسيرة دون طيار.