بالرقم القومي.. اعرف لجنتك الانتخابية في الاستفتاء على الدستور

محمد شحتة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة الاستعلام عن لجان المواطنين في الاستفتاء على الدستور بالرقم القومي أو برسالة الرقم القومي إلي 5151 أو بالاتصال من التليفون الأرضي علي رقم 141.

وتعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم مؤتمرًا صحفيا، الساعة 3 عصرًا، للإعلان عن موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في الداخل والخارج، بعد موافقة مجلس النواب عليها.

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيًا، مساء الثلاثاء، بالجلسة العامة، على التعديلات النهائية للدستور، بتأييد 531...