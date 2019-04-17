متحدث «العاصمة الإدارية»: نقل الوزارات للحي الحكومي يونيو المقبل

محمد الدمرداش

قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم نقل كافة وزارات الحكومة في توقيت واحد، إلى العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من يونيو المقبل.

وأضاف "الحسيني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» تقديم الإعلامي سيد على المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه سيترك لكل وزارة حرية نقل كافة موظفيها سواء مرة واحدة أو على مراحل، إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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