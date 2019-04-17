خبير اقتصادي يزف بشرى سارة لعمال بالقطاع الخاص حول الأجور

هاني حسين

قال الخبير الاقتصادي شريف دلاور، إن اتحاد الصناعات والمسئولين عن القطاع الخاص يدرسون زيادة الأجور، كي تتماشى مع قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات للعاملين بالدولة.

وأضاف "دلاور" في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن هناك وعوداً بزيادة أجور العاملين فى القطاع الخاص، وستكون هناك تسوية في الأجور بين العاملين في القطاعين العام والخاص.