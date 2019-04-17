اليوم.. محاكمة طالب متهم بقتل آخر في مشاجرة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة "حمدي.م.س" 21 عامًا "طالب"؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عمرو. م. م" إثر مشاجرة نشبت بينهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين شريف عزب وسامح السنوسي، وأمين سر أشرف سيد قمصان.

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وتعود القضية إلى فبراير 2012، عندما قام المتهم "حمدي.م.س" بقتل المجني عليه "عمرو.م.م" عمدًا قاصدًا إزهاق روحه بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته.

بينما كشف شقيق المجني عليه "أحمد.م.م" بأنه أبصر المتهم يتشاجر مع أخيه المجني عليه، فأسرع إلى شقيقه لنجدته، إلا أن المتهم أطلق عيار ناري من " فرد خرطوش" كان بحوزته، فأصابه بصدره، وحاول المجني عليه الابتعاد عن المتهم إلا أنه لحق به لموالاة التعدي عليه لكنه لم يتمكن من ذلك، ثم سقط المجني عليه غارقًا في دمائه مفارقًا الحياة.

وتوصلت تحريات "محمد حمدي رضوان " رئيس مباحث قسم شرطة المرج، إلى حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح ناري "فرد خرطوش" من بين طيات ملابسه، مطلقًا منه عيارًا ناريًا صوب المجني عليه، قاصدًا إزهاق روحه.